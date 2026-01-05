Kiedy mecz Świątek - Lamens w United Cup?

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Suzan Lamens to spotkanie w ramach meczu Polska - Holandia w United Cup 2026. Kiedy mecz Świątek - Lamens? O której godzinie Świątek - Lamens w United Cup?

Tenisistka w białej koszulce i czerwonych spodenkach odbija piłkę rakietą.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Czas na drugie spotkanie reprezentacji Polski w tegorocznej edycji United Cup. W ostatnim meczu fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z drużyną narodową Holandii.

 

Jako pierwsi na kort wyjdą Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor, natomiast po nich oglądać będziemy rywalizację Igi Świątek z Suzan Lamens. Obie panie grały wcześniej w United Cup z Niemką Evą Lys. Polka zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:4, natomiast Holenderka poniosła porażkę 2:6, 2:6.

 

Dla Świątek i Lamens będzie to drugi bezpośredni pojedynek. Poprzednio - podczas US Open 2025 - lepsza okazała się raszynianka, jednak nie bez problemów: triumfowała po zaciętym boju 6:1, 4:6, 6:4.

Świątek - Lamens. Kiedy mecz United Cup? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Lamens w United Cup? Spotkanie w ramach starcia Polska - Holandia zostanie rozegrane w środę 7 stycznia. Godzina meczu Świątek - Lamens to około 2:00 polskiego czasu.

HOLANDIAIGA ŚWIĄTEKPOLSKASUZAN LAMENSTENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026WTAWTA TOUR
