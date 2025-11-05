Wszyscy chcą zobaczyć Lewandowskiego i spółkę. Zabrakło biletów na... trening!

Pomału kończy się okres gry podopiecznych Flicka na olimpijskim stadionie Montjuic. Remont legendarnego Camp Nou po ponad dwóch latach zmierza do szczęśliwego zakończenia. Na piątek zaplanowano otwarty trening na tym właśnie obiekcie. Sprzedano już wszystkie przewidziane bilety, a więc 23 000 wejściówek, co jest imponującym wynikiem, patrząc, że jest to jedynie trening.





ZOBACZ TAKŻE: Cristiano Ronaldo szczerze o końcu kariery! Mówi, że będzie płakał



"Bilety na otwarty trening pierwszej drużyny męskiej FC Barcelona w piątek, 7 listopada, na Spotify Camp Nou wyprzedały się na kilka dni przed rozpoczęciem sprzedaży" - czytamy w oświadczeniu klubu.

W najbliższych dniach klub rozpocznie udostępnianie dodatkowych biletów, jeśli te zarezerwowane dla instytucji i osób technicznych ostatecznie nie będą potrzebne.

"FC Barcelona dziękuje członkom i kibicom za entuzjazm i wsparcie przy długo oczekiwanym powrocie na Spotify Camp Nou" - głosi oświadczenie.





Warto zaznaczyć, że klub całkowity dochód ze sprzedanych wejściówek przekaże na rzecz hospitalizowanych dzieci i młodzieży oraz na badania nad nowoczesnymi terapiami.





Wciąż nie wiemy, kiedy Barcelona rozegra na Camp Nou oficjalne spotkanie. Hiszpańskie media spekulują, że być może będzie to już spotkanie z Athletikiem Bilbao, zaplanowane na 22 listopada. Bardziej prawdopodobny wydaje się jednak 29 listopada i mecz z Deportivo Alavés, jest to bowiem data 126. urodzin klubu.





Zanim huczny trening na nowym Camp Nou, w środowy wieczór o 21:00 Lewandowskiego i spółkę czeka starcie z belgijskim Club Brugge w ramach Ligi Mistrzów.

ST, Polsat Sport