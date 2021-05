Euro 2020: Wielki powrót Karima Benzemy do reprezentacji Francji!

Karim Benzema został powołany do reprezentacji Francji na zbliżające się Euro 2020. Snajpera Realu Madryt brakowało w kadrze od ponad pięciu lat.

Benzema nie był brany pod uwagę ze względu na współudział w szantażu Mathieu Valbueny w 2015 roku. 33-latek jest podejrzany o nakłanianie swojego byłego kolegi, aby zapłacił szantażystom, którzy grozili mu ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem. Materiałem dowodowym mają być billingi rozmów Benzemy. Za przypisywane mu czyny grozi we Francji kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Piłkarz Realu nie przyznaje się do winy. Oprócz niego na ławie oskarżonych zasiądą jeszcze cztery inne osoby. Sprawa jest zaplanowana na październik tego roku.



Eksperci wielokrotnie powtarzali, że Benzema powinien zostać powołany do kadry z powodu wysokiej formy sportowej, jednak selekcjoner Didier Deschamps długo to ignorował. W końcu jednak zdecydował się na powołanie napastnika Realu Madryt. Tym samym potwierdziły się doniesienia francuskich mediów z ostatnich godzin.

Benzema strzelił w tym sezonie 29 goli i zaliczył osiem asyst. W reprezentacji Francji ma 81 spotkań i 27 bramek.

Bramkarze: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsylia), Mike Meignan (Lille).

Obrońcy: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madryt ), Kurt Zouma (Chelsea).

Pomocnicy: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern).

Napastnicy: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madryt ), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

jb, Polsat Sport