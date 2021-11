Rewia siatkarskich MVP! Kto był najlepszy? (WIDEO)

Po każdym spotkaniu PlusLigi komisarz zawodów wręcza statuetkę MVP. Jest to nagroda indywidualna, która jest przyznawana dla najlepszego (najbardziej wartościowego) zawodnika meczu. Trafia ona - poza nielicznymi wyjątkami - do rąk siatkarza zwycięskiej drużyny. Jest to prestiżowe wyróżnienie, ale też umowne i czasami budzące kontrowersje.

Kto zgarnął statuetki MVP w meczach 8. kolejki PlusLigi? Zapraszamy na przegląd nagrodzonych siatkarzy:

2021-11-19: Stal Nysa – GKS Katowice 2:3 (22:25, 21:25, 25:20, 25:17, 10:15)

MVP: Jakub Jarosz (19/40 = 48% skuteczności w ataku + 1 blok + 1 zagrywka).

2021-11-20: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (18:25, 25:17, 25:27, 25:16, 13:15)

MVP: Facundo Conte (18/29 = 62% skuteczności w ataku + 1 blok).

2021-11-20: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:17, 25:22, 25:18)

MVP: Łukasz Kaczmarek (15/21 = 71% skuteczności w ataku).



2021-11-20: Cerrad Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

MVP: Karol Butryn (18/38 = 58% skuteczności w ataku + 1 as serwisowy + 3 bloki).



2021-11-21: Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk 3:0 (25:21, 25:20, 25:20)

MVP: Igor Grobelny (8/12 = 67% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 3 bloki).



2021-11-21: LUK Lublin – Cuprum Lubin 3:2 (19:25, 25:17, 25:17, 28:30, 19:17)

MVP: Wojciech Włodarczyk (22/45 = 49% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 5 bloków).



2021-11-22: PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia 3:2 (22:25, 20:25, 25:17, 25:19, 15:13)

MVP: Aleksandar Atanasijevic (20/33 = 61% skuteczności w ataku + 1 as serwisowy + 1 blok).



