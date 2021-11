Iwanow odniósł się do komentarzy, według których Polska mogła trafić na łatwiejszego rywala.

- Jesteśmy takim narodem, który lubi dzielić skórę na niedźwiedziu, przewidywać i mówić co byłoby lepsze, a co gorsze. W piłce nożnej trzeba być dobrze przygotowanym. Niezależnie na to, na kogo trafimy, dużo będzie zależało od naszej dyspozycji i w jakiej formie będą nasi piłkarze. Ważne też, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o kartki. Wiemy, że przepisy dotyczące wykluczeń pewnych zawodników mogą dużo zmienić. Przed meczem jeszcze nikt nie wygrał spotkania, ale sporo zespołów już przed pierwszym gwizdkiem przegrało - powiedział.

Komentator Polsatu Sport przypomniał sytuację z meczu Polska - Węgry.

- Najważniejszą historią dla mnie nadal jest to ostatnie spotkanie fazy grupowej. Było bardzo ważne, żebyśmy pierwszy mecz grali na własnym boisku. Dobrze, że ewentualny finał zagramy u siebie, ale musimy się tam najpierw dostać. Drużyny, z którymi się możemy zmierzyć, nie są najlepsze, ale my czasami lepiej gramy, kiedy nie jesteśmy faworytami - ocenił.

Iwanow ocenił także obecną formę reprezentacji Rosji.

- W Rosji na pewno będzie grało się bardzo ciężko. To drużyna, która nie ma takich gwiazd jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński. Sporo reprezentantów gra w lidze rosyjskiej, która nie cieszy się aż taką renomą jak zaledwie kilka lat temu. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze zbalansowany. Nowy trener dodał nowego sznytu tej drużynie. Rosjanie już nie skupiają się na grze fizycznej jak za Czerczesowa. To ekipa bardziej finezyjna. Jest to jednak też zespół, który Polska może ograć - stwierdził.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Paweł Wyrobek, AA, Polsat Sport