Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzą się w meczu 10. kolejki PlusLigi. Obie drużyny walczą o najwyższe miejsca w tym sezonie, ale faworytem wydają się być goście spotkania w warszawskim Torwarze. Transmisja meczu Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie o godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na kolejne niesamowite emocje w siatkarskiej PlusLidze! W poniedziałek 6 grudnia niepokonany w Torwarze w tym sezonie Projekt Warszawa podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie. Zawiercianie, czyli ósma drużyna zeszłorocznych rozgrywek PlusLigi, poczynili znaczne wzmocnienia, co od razu przełożyło się na dobre wyniki w tabeli. Do składu dołączyli przyjmujący Facundo Conte i Uros Kovacević, którzy grają nie tylko efektywnie, ale także efektownie ciesząc kibiców ekwilibrystycznymi zagraniami i wspaniałą techniką. Zawiercianie od początku rozgrywek utrzymują się w czołówce tabeli i są jednym pretendentów do walki o najwyższe cele w tym sezonie.



Po stronie Projektu także nie zabraknie gwiazd światowej siatkówki. Stołeczna drużyna wróciła do dobrej gry po słabszych spotkaniach z PGE Skrą Bełchatów i Asseco Resovią i ma zamiar dalej punktować w starciach z kolejnymi rywalami. W składzie warszawian występują m.in. mistrzowie świata i brązowi medaliści mistrzostw Europy Piotr Nowakowski i Damian Wojtaszek, a w przyjęciu brylują utalentowani Bartosz Kwolek oraz Igor Grobelny. Kapitanem zespołu jest Andrzej Wrona, który od kilku lat reprezentuje już stołeczny zespół.

6 grudnia w Torwarze będziemy świadkami także ciekawego starcia między dwoma serbskimi zawodnikami. Po stronie zawiercian na boisku stanie wspomniany wcześniej Uros Kovacević, z kolei w warszawskim zespole za atak będzie odpowiadał Dusan Petković. Obaj panowie zdobywali wspólnie medale w młodzieżowych reprezentacjach Serbii, ale tym razem nie będzie mowy o żadnej taryfie ulgowej na warszawskim parkiecie. Jedynym znakiem zapytania pozostaje dyspozycja Petkovica, który opuścił ostatnie spotkania ze względu na infekcję wirusową.



PI, Polsat Sport