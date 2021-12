W sylwestrowe popołudnie ostatni w 2021 roku magazyn #7strefa. Gośćmi Marka Magiery będą Sebastian Świderski, Kamil Bortniczuk oraz Jerzy Mielewski. W programie podsumowanie minionych 12 miesięcy w siatkówce żeńskiej i męskiej, a także spojrzenie na kolejny rok. Transmisja w Polsacie Sport, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Rok 2021 obfitował w siatkarskie wydarzenia, na czele z igrzyskami olimpijskimi. W Tokio nasza kadra nie spełniła jednak pokładanych w niej oczekiwań i na osłodę wystarczyć musiał nam brązowy medal mistrzostw Europy wywalczony we wrześniu.

Lepiej poradziliśmy sobie w rozgrywkach klubowych. W maju Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała Ligę Mistrzów, w finale pokonując Itlas Trentino 3:1.

Takimi sukcesami nie może się pochwalić żeńska siatkówka. Zarówno klubowo, jak i reprezentacyjnie ten rok nie był udanym. To, co łączy siatkówkę pań i panów w Polsce, to na pewno brak selekcjonera pierwszej reprezentacji.

Goszczący w programie Sebastian Świderski, Kamil Bortniczuk oraz Jerzy Mielewski podsumują miniony rok, a także przyjrzą się temu, co może wydarzyć się w kolejnym. Magazyn poprowadzi Marek Magiera.

Transmisja magazynu #7Strefa w Polsacie Sport, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek od godziny 16:00.

