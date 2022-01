Marian Kmita: Każdy z nich jest wielkim sportowcem

Za nami Gala Mistrzów Sportu podczas której wybrano zwycięzcę 87. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Roku 2021. Został nim Robert Lewandowski, który wygrał m.in. głosami czytelników Przeglądu Sportowego oraz widzów Polsatu. Jak wyniki gali skomentował Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat - Marian Kmita?



- Werdykt trzeba uszanować przede wszystkim, bo to jest wola tych, którzy uczestniczą w tej zabawie. Trzeba podkreślić, że to jest zabawa, a nie zawody o mistrzostwo świata. To zabawa, którą organizuje Przegląd Sportowy, a w której od lat chętnie uczestniczymy - powiedział Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.



Przebieg głosowania i swoją "dziesiątkę" zdradził za to Redaktor Naczelny Przeglądu Sportowego - Paweł Wołosik.



- Myślę, że zdecydował ten żal kibiców polskich, że Robert nie zdobył Złotej Piłki w tym roku. Został najlepszym napastnikiem, ale to nie jest to samo i swój żal przełożyli na głosy. Od początku Plebiscytu Lewandowski prowadził z dość dużą przewagą, więc nie było to zaskoczenie, że skończył na pierwszym miejscu. Ja w swojej "dziesiątce" umieściłem Roberta na piątym miejscu, a przed nim byli złoci medaliści olimpijscy - zdradził Wołosik.



Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsatu podkreślił, jak trudno jest obiektywnie porównać wybitne osiągnięcia sportowców, którzy znaleźli się na podium i że każdy z nich ma swoją rzeszę fanów.



- Nie da się mierzyć tego uniwersalną miarą. Swoich zwolenników i swój pomnik do końca życia ma już Anita Włodarczyk, swój pomnik będzie miał Robert Lewandowski i swój pomnik będzie miał także Bartosz Zmarzlik. Każdy z nich jest wielkim sportowcem, więc trzeba uszanować to i cieszyć się - dodał Kmita.

Cała rozmowa ze studia Gali Mistrzów Sportu w materiale wideo.

