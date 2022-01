W środę w Arenie Gliwice dojdzie do starcia Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Cucine Lube Civitanova. Przyjezdni w ostatnim czasie borykali się z problemami zdrowotnymi, związanymi z koronawirusem. Wiadomo jednak, że z tego powodu do Polski nie przyjedzie tylko jeden z zawodników.

Siatkarze Cucine Lube mają za sobą kilkanaście bardzo trudnych dni. Aż dziewięciu z nich było wykluczonych gry przez zakażenie koronawirusem. W związku z tą sytuacją klub z Civitanovy zmuszony był przełożyć mecze ligi włoskiej z ekipami z Piacenzy, Mediolanu, Trentino i Werony.

Niedawno siatkarze zostali przebadani ponownie i aż ośmiu z nich mogło powrócić do treningów. W miniony weekend podopieczni Gianlorenzo Blenginiego próbowali odbudować to, co stracili, przebywając na kwarantannie. Jedynym zawodnikiem, który nadal przebywa w izolacji jest Jiri Kovar.

To oznacza, że włoskiego siatkarza zabraknie z drużyną podczas meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z Grupa Azoty ZAKSĄ, który zostanie rozegrany w środę w Arenie Gliwice.

Obie ekipy spotkały się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie. Kędzierzynianie wygrali wówczas 3:0 na wyjeździe, by w rewanżu przegrać w tym samym stosunku setów. O awansie do półfinału zadecydował więc złoty set, w którym podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 16:14.

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cucine Lube Civitanova w środę od godziny 17:50 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 17:00.

CM, Polsat Sport