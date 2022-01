Velde przyleciał w środę rano do Poznania, gdzie przez cały dzień przechodził testy medyczne. Wieczorem podpisał czteroletni kontrakt.

"Kristoffer to wciąż młody, ale bardzo utalentowany zawodnik, który wzmacnia konkurencję na skrzydle. Liczymy na jego piłkarską jakość i to, że w ciągu kilku miesięcy stanie się naturalnym następcą Kuby Kamińskiego. Z nim oraz pozostałymi bocznymi pomocnikami będzie mógł oczywiście wiosną walczyć o miejsce w składzie" - powiedział dyrektor sportowy poznańskiego klubu Tomasz Rząsa.

Velde całą karierę spędził w FK Haugesund, który ponad cztery lata temu był rywalem lechitów w kwalifikacjach Ligi Europy. Nowy piłkarz "Kolejorza" pojawił się w grudniu na trybunach stadionu przy Bułgarskiej na meczu z Górnikiem Zabrze.

"Jestem kreatywnym zawodnikiem, lubię dryblować, lubię grę jeden na jednego. Nie wiedziałem, że byłem czołówce ligi pod tym względem. Dryblowałem od kiedy byłem małym dzieckiem, zawsze to lubiłem. Dla mnie to jest ważna część piłki nożnej, dlatego ciągle tego próbuję. Znam kilka osób, które grały w Poznaniu. Mam wiedzę na temat klubu, zrobiłem wcześniej rozeznanie. Rozmawiałem z ludźmi na temat Lecha i to wszystko przekonało mnie do transferu" - przyznał nowy zawodnik lidera ekstraklasy, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Velde w czwartek wyleci do tureckiego Belek, gdzie na zgrupowaniu przebywa poznańska drużyna, która po pierwszej części rozgrywek jest liderem tabeli ekstraklasy.

