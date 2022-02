Siatkarska legenda wreszcie ma swojego następcę

Chinki podczas igrzysk w Tokio w 2021 roku nie zdołały wyjść nawet z grupy. Zajęły piąte miejsce w fazie grupowej, za Amerykankami, Włoszkami, Turczynkami i Rosjankami. W związku z rozczarowującym wynikiem ze stanowiska selekcjonera kadry postanowiła odejść legendarna Lang Ping.

Chinka przeszła na zasłużoną emeryturę po 11 latach spędzonych z reprezentacją. Ten czas można podzielić na dwa okresy, bowiem pełniła funkcję trenera najpierw w latach 1995-98, a następnie od 2013 do 2021 roku. Jej największym sukcesem na stanowisku był złoty medal igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku.

1 września na posadzie trenera chińskiej drużyny narodowej powstał więc wakat, z którego zapełnieniem włodarze federacji mieli spory kłopot. Ostatecznie postawili na 55-letniego Caia Bina.

Kariera trenerska Bina trwa już od ponad dwóch dekad. W 1999 roku zaczął on pracować z reprezentacją Chin do lat 20, a po 10 latach został tymczasowym selekcjonerem dorosłej kadry. Później jego przygoda była kontynuowana na niwie klubowej - w latach 2010-2013 pracował w stolicy Chin - Pekinie, a następnie przeniósł się do Jiangsu. Teraz przed nim najważniejszy krok w karierze.

psl, Polsat Sport