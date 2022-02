Tauron Liga: Legionovia wygrała w Radomiu

W spotkaniu 17. kolejki Tauron Ligi E. Leclerc Moya Radomka Radom przegrała z IŁ Capital Legionovią Legionowo 1:3. Siatkarki z Radomia uległy rywalkom w dwóch pierwszych setach, w trzecim były górą, jednak w czwartym to Legionovia zwycięsko wyszła z emocjonującej rywalizacji na przewagi.

W premierowej partii mające kłopoty w ofensywie gospodynie gładko przegrały 14:25. Kolejne sety były już jednak zdecydowanie bardziej zacięte i przyniosły więcej emocji. W drugim radomianki odrobiły straty w końcówce, ale w akcjach, w których ważyły się losy seta górą były przyjezdne. Yaprak Erkek i Daria Szczyrba wywalczyły ostatnie punkty tej części meczu (23:25).





Trzecią odsłonę rozstrzygnęły na swą korzyść siatkarki Radomki. Tym razem to one były górą w kluczowych akcjach. Skuteczny atak Alexandry Lazic ustalił wynik seta na 25:23. W czwartej odsłonie gospodynie również miały przewagę, jeszcze w końcówce prowadziły 22:19, ale kilka chwil później było 22:22. Po ataku Natalii Murek piłkę setową miała Radomka (24:23). Ekipa z Legionowa doprowadziła jednak do rywalizacji na przewagi, z której wyszła zwycięsko. W ostatniej akcji meczu radomianki popełniły błąd w ataku (25:27).

Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (18), Freya Aelbrecht (17), Natalia Murek (11), Kornelia Moskwa (10) – Radomka; Olivia Różański (25), Yaprak Erkek (14), Gyselle Silva Franco (14), Aleksandra Gryka (11) – IŁ Capital Legionovia. MVP: Olivia Różański (20/45 = 44% skuteczności w ataku + 5 bloków).

E.Leclerc Moya Radomka Radom – IŁ Capital Legionovia Legionowo 1:3 (14:25, 23:25, 25:23, 25:27)

Radomka: Freya Aelbrecht, Alexandra Lazic, Kornelia Moskwa, Natalia Murek, Katarzyna Skorupa, Katarzyna Zaroślińska-Król – Agata Witkowska (libero) oraz Renata Biała, Kamila Kobus. Trener: Riccardo Marchesi.

Legionovia: Yaprak Erkek, Alicja Grabka, Aleksandra Gryka, Olivia Różański, Gyselle Silva Franco, Maja Tokarska – Izabela Lemańczyk (libero) oraz Magdalena Damaske, Diana Dąbrowska, Daria Szczyrba. Trener: Alessandro Chiappini.

Wyniki i terminarz 17. kolejki Tauron Ligi:

2022-02-04: BKS Bostik Bielsko-Biała – UNI Opole 3:1 (21:25, 25:12, 25:17, 25:22)

2022-02-04: E. Leclerc Moya Radomka Radom – IŁ Capital Legionovia Legionowo 1:3 (14:25, 23:25, 25:23, 25:27)

2022-02-05: ŁKS Commercecon Łódź – #VolleyWrocław (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2022-02-06: Developres Bella Dolina Rzeszów – Joker Świecie (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2022-02-06: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Grupa Azoty Chemik Police (niedziela, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2022-02-07: Energa MKS Kalisz - Grot Budowlani Łódź (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport