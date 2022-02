Skoczek z Wisły opublikował na Facebooku wpis. "Dziadki na IO jeszcze dają radę" - napisał 35-latek, który nie krył radości w związku z sukcesem kolegi.

Przypomnijmy, że Żyła bardzo dobrze spisywał się na treningach przed niedzielnym konkursem. Wydawało się, że to on i Kamil Stoch spośród polskich skoczków włączą się do walki o medale. Ostatecznie mistrz świata z Oberstdorfu ukończył zmagania na 21. miejscu, z kolei trzykrotny mistrz olimpijski zajął szóstą lokatę.

Konkurs na skoczni normalnej w Zhangjiakou wygrał Ryoyu Kobayashi. Japończyk wyprzedził drugiego Manuela Fettnera i trzeciego Kubackiego. Dla każdego z nich są to pierwsze medale igrzysk olimpijskich zdobyte w zawodach indywidualnych.

W środę skoczkowie rozpoczną treningi na dużej skoczni. Konkurs indywidualny odbędzie się w sobotę 12 lutego, zaś zmagania drużynowe zostaną rozegrane dwa dni później.