Peszko przez dwa sezony toczył heroiczny bój, którego stawką był przede wszystkim powrót do zdrowia. Jego kontrakt z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron.

– Dla nas to niepowetowana strata. Kuba od początku był ważną częścią naszego projektu. Wiemy, jak wiele mógłby dać drużynie, będąc w pełni zdrowia. Dlatego cierpliwie wspieraliśmy go w powrocie do najlepszej formy. Wierzę, że ta trudna walka tylko umocni jego niezłomny charakter, bo zdrowy – jeszcze długo będzie miał dużo do zaoferowania wielu drużynom. Dziękujemy mu za jego zaangażowanie oraz uczciwość – powiedział Prezes LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski.





On także przez dwa sezony toczył heroiczny bój, choć niestety rzadziej na parkiecie. Jego stawką był przede wszystkim powrót do zdrowia. Jego kontrakt z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron.https://t.co/2VBPw3RkKw pic.twitter.com/KrnZQWWHsx — LUK Lublin (@LukLublin) February 9, 2022

Peszko trafił do LUK z Chemika Bydgoszcz w 2020 roku. Niestety, cały pierwszy sezon był dla niego właściwie stracony. Wystąpił w zaledwie dwóch spotkaniach Tauron 1. Ligi, bo kontuzja kolana w starciu z MCKiS Jaworzno wykluczyła go z gry do końca rozgrywek.

Gdy lubelski klub wywalczył awans do PlusLigi, Peszko pozostał w drużynie. Zagrał w dziewięciu meczach siatkarskiej ekstraklasy (17 setów), w których zdobył 4 punkty. Pełnił głównie rolę zmiennika. Nie uniknął problemów ze zdrowiem, w listopadzie doznał urazu barku.

