Pekin 2022: Nathan Chen najlepszym łyżwiarzem figurowym igrzysk

Chen w programie krótkim pobił rekord świata i był głównym kandydatem do złotego medalu. Amerykanin nie zawiódł i wykonał niemal perfekcyjny program dowolny - z pięcioma skokami z czterema obrotami. W połowie jego występu, do muzyki Eltona Johna "Rocket Man", było już wiadomo, że nikt nie jest w stanie mu zagrozić. Rzeczywiście Chen, którego rodzice 30 lat temu wyemigrowali do USA, w ojczyźnie swoich przodków triumfował z dużą przewagą (332,60 pkt). To jego pierwszy złoty medal olimpijski i pierwszy krążek igrzysk wywalczony indywidualnie. W stolicy Chin wcześniej wywalczył srebro w rywalizacji drużynowej, a cztery lata temu w Pjongczangu w tej konkurencji zdobył brąz.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Stanowcza reakcja MKOl po informacji o dopingu w rosyjskiej ekipie Drugim zawodnikiem, który przekroczył pułap 300 pkt był Kagiyama - najmłodszy w stawce medalistów. 19-latek dynamicznym występem w każdych kolejnych zawodach zyskuje doświadczenie. Prezentuje różne kombinacji skoków, w tym wiele poczwórnych. W pełni kontroluje jazdę łyżew. Jego rodak Uno (293 pkt) zasmakował już medalu olimpijskiego. Srebrny krążek sprzed czterech lat tym razem "zamienił" na brązowy. Jest także dwukrotnym mistrzem świata. Jego bolero, w aranżacji japońskiego kompozytora Tomotaki Okamato, było nie tylko poezją dla melomanów, ale przede wszystkim dla wszystkich oglądających jego popis. Wspaniały program zawierał pięć poczwórnych, w tym cztery różne, skoki. Uno za każdym razem zaskakuje - tak było i tym razem. Wielkim przegranym wśród solistów był inny z Japończyków. Yuzuri Hanyu po krótkim programie był dopiero ósmy. Dwukrotny złoty medalista olimpijski i dwukrotny mistrz świata mógł z pewnością czuć niedosyt. Na dyspozycję mógł mieć wpływ uraz kostki, który rzutował na długą przerwę w treningach i startach. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem IO w Chinach wszystko wskazywało na to, że jego forma zwyżkuje. Hanyu zanotował trzeci wynik w programie dowolnym, ale w ostatecznym rachunku nie wystarczyło to do podium. Najlepszym Europejczykiem w konkursie został Włoch Daniel Grassl. Srebrny medalista (2022) mistrzostw Europy został sklasyfikowany na 7. miejscu.

psl, PAP