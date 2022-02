Pekin 2022: Hokejowe reprezentacje Finlandii, USA i Szwecji z awansem do ćwierćfinału

Zwycięzcy grup – Finlandia i USA oraz najlepszy zespół z drugiego miejsca - Szwecja zapewniły sobie w niedzielę awans do ćwierćfinałów hokejowego turnieju na igrzyskach w Pekinie. Wcześniej kwalifikację wywalczyła reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Pozostałe zespoły o awans do czołowej ósemki będą rywalizować we wtorek w meczach barażowych.