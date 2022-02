Arkadiusz Milik strzelił dwa gole w meczu z Karabachem Agdam (3:1) w 1/16 finału Ligi Konferencji, lecz mimo tego trener Jorge Sampaoli ściągnął go z boiska. Do sieci trafiło nagranie, pokazujące reakcję reprezentanta Polski.

Relacje na linii Milik - Sampaoli nie należą do najlepszych. Po ostantim meczu Ligue 1 z Metz (2:1) Polak nie wytrzymał i dał do zrozumienia, że nie rozumie niektórych decyzji trenera. W czwartek znów nie był zadowolony...

Chociaż Milik strzelił dwa gole, to Sampaoli ściągnął go z boiska w 68. minucie. W jego miejsce pojawił się Dimitri Payet. Polak był wściekły, co doskonale widać na filmiku nagranym przez jednego z kibiców. Zanim usiadł wśród rezerwowych, kopnął najprawdopodobniej butelkę wody.

Milik jest ostatnio w bardzo dobrej formie. W sześciu ostatnich meczach strzelił siedem goli. W całym sezonie jego bilans to 23 spotkania i czternaście bramek.