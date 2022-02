20 lat temu taka konfrontacja byłaby absolutnym szlagierem i przedwczesnym finałem krajowego pucharu. Stal była wówczas czołowym zespołem w Polsce, który liczył się w walce o najwyższe cele. Teraz rzeczywistość jest zgoła odmienna. Co prawda, ekipa z Nysy rywalizuje w PlusLidze, ale zamyka jej stawkę i jest głównym kandydatem do spadku.

Co innego kędzierzynianie, którzy dominują wszędzie, gdzie to możliwe. ZAKSA to lider tabeli PlusLigi z kompletem zwycięstw, a także triumfator swojej grupy w Lidze Mistrzów, w której rywalizuje jako obrońca trofeum. Do pełni szczęścia brakuje awansu do finału Pucharu Polski, którego wicemistrzowie kraju również są obrońcami.

Czy w derbach Opolszczyzny sensacja jest możliwa, tym bardziej, że ZAKSA zagra na własnym parkiecie? Teoretycznie tak, ale oznaczałoby to totalny kataklizm. Jeżeli miejscowi nie zlekceważą rywali, powinni powtórzyć rezultaty z dwóch meczów w PlusLidze w tym sezonie przeciwko Stali, czyli zwycięstwa bez straty seta.

Triumfator tego meczu zagra w półfinale z Treflem Gdańsk.

