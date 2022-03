W środę siatkarze PGE Skry Bełchatów powalczą we Francji o awans do finału Pucharu CEV. W pierwszym meczu, rozegranym w bełchatowskiej Hali Energia potrzebowali pięciu setów, by odnieść zwycięstwo nad najmocniejszym jak na razie rywalem napotkanym w europejskich pucharach. Transmisja meczu Tours VB - PGE Skra Bełchatów w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Francuski zespół okazał się jak na razie najmocniejszym rywalem, jaki stanął na drodze bełchatowian w europejskich pucharach. Podopieczni Slobodana Kovaca potrzebowali aż pięciu setów, by pokonać Tours VB we własnej hali, co oznacza, że na obczyźnie muszą wygrać w dowolnym stosunku setów. W przypadku przegranej w tie-breaku, rozegrany zostanie "złoty set". Porażka 1:3 lub 2:3 spowoduje, że do finału awansują przeciwnicy.

- W Tours będzie troszeczkę ciężej, nie będziemy grali już we własnej hali. Mimo to wierzę, że też odniesiemy zwycięstwo i awansujemy do finału - powiedział przed rewanżem Grzegorz Łomacz, kapitan PGE Skry.

Jeśli chodzi o PGE Skrę, to w klubowej historii jej siatkarze zajęli raz drugie miejsce w Lidze Mistrzów, a trzykrotnie stawali na najniższym stopniu podium tych rozgrywek. W Pucharze CEV najdalej zaszli w 2014 roku, podobnie jak teraz dochodząc do półfinału, w którym musieli uznać wyższość Guberniji Niżny Nowogród. W środę będą mieli szansę, by wyrównać osiągnięcie drużyn Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovia - ekipy te odpowiednio w sezonach 2010/2011 i 2011/2012 rywalizowały w finałach Pucharu CEV.

W finale czeka już Vero Volley Monza, która decyzją europejskiej federacji siatkarskiej awansowała do niego ze względu na wykluczenie Zenita Kazań. Powodem jest rzecz jasna usunięcie rosyjskich drużyn i reprezentacji z większości imprez sportowych, ze względu na inwazję wojsk Władimira Putina na Ukrainę.

Początkowo mecz miał być transmitowany wyłącznie w internecie, ale ostatecznie będzie go można również obejrzeć w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

