Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zrobiła już wiele, by po raz trzeci z rzędu sięgnąć po trofeum siatkarskiej Ligi Mistrzów. Podobnym wyczynem może pochwalić się niewiele klubów w Europie: czterokrotnie z rzędu zwyciężały CSKA Moskwa (1986, 1987, 1988, 1989) i Zenit Kazań (2015, 2016, 2017, 2018), a trzykrotnie Valsa Group Modena (1996, 1997, 1998) oraz Itas Trentino (2009, 2010, 2011).

Do półfinału podopieczni Tuomasa Sammelvuo awansowali odprawiając z kwitkiem ostatnią z wymienionych ekip, która przed startem rozgrywek była rozpatrywana jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. W dodatku sztuka ta udała się po emocjonującym dwumeczu. W Kędzierzynie-Koźlu lepsza po tie-breaku okazała się ZAKSA, natomiast na włoskiej ziemi, losy piątego seta przechylili na swoją stronę siatkarze z Trydentu i wydawało się, że w zwycięstwie w "złotym secie" gospodarzom może pomóc atut własnego boiska a także wspierającej z trybun publiczności. Kędzierzynianie jednak dopięli swego, w efektownym stylu zwyciężając 15:9.

W środę przyjdzie im się zmierzyć z drużyną, która rok i dwa lata temu odpadała z Ligi Mistrzów właśnie kosztem Itasu Trentino, a jest nią Sir Safety Susa Perugia, jednak trudno liczyć na to, że półfinał będzie stanowił łatwą przeprawę. Siatkarze z Perugii wygrali wszystkie 22 kolejki fazy zasadniczej Serie A1 oraz nie przegrali jeszcze żadnego meczu w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Prezentują niesamowitą formę, którą udało się stłumić jedynie Piacenzie w półfinale Pucharu Włoch (3:0).

Spotkanie ZAKSY z Perugią będzie elektryzujące również z tego względu, że w ekipie prowadzonej przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Andreę Anastasiego występują jedni z najlepszych zawodników naszej kadry: Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk.

- Wszyscy moi polscy znajomi już zdążyli do mnie zadzwonić i chcą obejrzeć ten mecz. Szkoda, że nie odbędzie się w Arenie Gliwice, gdzie mogłoby przyjść więcej kibiców i otoczka byłaby godna rangi tego spotkania. ZAKSA woli jednak grać na własnym parkiecie, co doskonale rozumiem i też cieszę się, ponieważ warunki do gry w siatkówkę są tam również znakomite. Nie mam z tym żadnego problemu. To będzie na pewno emocjonalne dla mnie spotkanie, tym bardziej dla Wilfredo i Kamila. Również dla Kamila Rychlickiego będzie to wyjątkowe starcie. Co prawda jest Luksemburczykiem, ale jego rodzice pochodzą z Polski - z Łodzi i z Radomia. Na treningu jak słyszę brzydkie słowa, to tylko te w języku polskim - powiedział Andrea Anastasi w wywiadzie udzielonym Krystianowi Natońskiemu z Polsatu Sport.

Półfinałowy dwumecz z ekipą z Perugii można nazwać przedwczesnym finałem. Jedno jest pewne już teraz - dobry wynik w Kędzierzynie-Koźlu będzie kluczowy w kontekście zaplanowanego na czwartek 6 kwietnia rewanżu na wyjeździe. Lepsza z drużyn zagra w finale ze zwycięzcą pary Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara. Szansa na 4. w historii triumf polskiego zespołu w siatkarskiej Lidze Mistrzów jest więc cały czas realna. Oprócz dwóch sukcesów ZAKSY w minionych edycjach jedynym zwycięstwem w tych rozgrywkach może się poszczycić nieistniejący już Płomień Milowice, który wzniósł trofeum w 1978 roku w Bazylei.

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Sir Safety Susa Perugia od godziny 20:15 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Spotkanie skomentują Tomasz Swędrowski i Jakub Bednaruk, natomiast pracę reportera będzie wykonywał Marcin Lepa. Przed i po meczu zapraszamy Państwa na studio, w którym gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Maciej Jarosz, Ireneusz Mazur, Damian Dacewicz i Andrzej Wrona. Początek o 17:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

AŁ, Polsat Sport