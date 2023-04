Tenisistka przekazała cudowne wieści. Będzie miała bliźniaki ze swoją partnerką

Urodzona w Las Palmas de Gran Canaria Carla Suarez Navarro od kilku lat spotyka się z piłkarką Olgą Garcią. O nadchodzącym potomstwie panie informowały już w grudniu 2022 roku, jednak teraz okazało się, że spodziewają się bliźniaków.

"Kilka miesięcy temu podekscytowane poinformowałyśmy Was, że zostaniemy mamami. Teraz okazało się, że czeka nas podwójna radość. BLIŹNIAKI W DRODZE! Odliczamy dni do celebrowania wspólnej radości z nowego etapu naszego życia" - napisała pod postem Navarro.

W 2016 roku Navarro osiągnęła najwyższe, szóste miejsce w rankingu WTA gry pojedynczej. W swojej karierze wygrała dwa turnieje (w 2014 roku w Oeiras oraz w 2016 w Dosze) a także wielokrotnie docierała do ćwierćfinałów imprez wielkoszlemowych: w 2009, 2016 i 2018 roku w Australian Open, w 2008 i 2014 w Roland Garros oraz w 2013 i 2018 w US Open. Do tego dołożyła 3 zwycięstwa w grze podwójnej (WTA Stanford 2014, WTA Birmingham 2015 oraz WTA Tokio 2015). W 2020 roku zawiesiła karierę ze względu na zdiagnozowanie u niej choroby nowotworowej układu chłonnego, by rok później zakończyć karierę po wielkoszlemowym US Open.

Z kolei Olga Garcia jest piłkarką hiszpańskiej drużyny EdF Logroño, a w swojej karierze zanotowała ponadto 32 występy w reprezentacji Hiszpanii oraz 2 w drużynie narodowej Katalonii.

