Historyczny moment polskiej siatkówki. "PlusLiga naprawdę wiele znaczy"

To już pewne – tegoroczną edycję siatkarskiej Ligi Mistrzów wygra polska drużyna. Do Jastrzębskiego Węgla jako drugi finalista dołączyła Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo dwukrotnie pokonali drużynę z Perugii, a Aleksander Śliwka po ostatnim starciu nie krył zadowolenia ze swoich kolegów.

Marcin Lepa, Polsat Sport: To, jak potrafiliście zatrzymać Perugię i to, jak wyszliście z -3 na +4 przy zagrywce Smitha, to było coś nieprawdopodobnego w drugim secie.

Aleksander Śliwka: Dokładnie, każdy dzisiaj zasłużył na wielką pochwałę. Wygraliśmy mecz za trzy punkty w Perugii, która chciała awansować. Mówiliśmy sobie przed meczem, żeby wyjść agresywnie. Chcieliśmy naskoczyć na przeciwnika i pokazać, że też jesteśmy mocni i chcemy grać. Myślę, że to podejście było kluczowe. Mieliśmy tutaj dzisiaj swoje święto, teraz możemy skupić się na chwili odpoczynku.

PlusLiga krok po kroku "drapała", aż "wydrapała" fakt, że trzeci raz z rzędu będzie miała swojego zwycięzcę w Lidze Mistrzów.

Myślę, że jest to wielka chwila, historyczny moment – pierwszy polski finał tych rozgrywek. Tak jak mówisz, trzecią edycję z rzędu wygra polski zespół, więc w Europie PlusLiga naprawdę znaczy wiele. Nikogo się nie boimy, możemy wygrać z każdym i cieszymy się, że tak historyczny moment nadszedł dla polskiej siatkówki. Myślę, że sam finał będzie wielkim widowiskiem i świętem.

Jesteś dumny jako kapitan tej drużyny?

Niesamowicie. To jest drużyna walczaków, ale potrafiących też zachować spokój w wielkich momentach. Nie pamiętam, żeby gdziekolwiek było tak głośno w hali. Gospodarze robili wszystko, żeby uprzykrzyć nam życie, ale zagraliśmy po prostu swoją siatkówkę i to jest wielkość tej drużyny.

