Polski finał Ligi Mistrzów siatkarzy! ZAKSA górą w starciu z Perugią

Siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia przegrali z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 w rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie również zakończyło się wynikiem 3:1 dla kędzierzynian, którzy awansowali do finału. Spotkanie finałowe zostanie rozegrane 20 maja w Turynie. ZAKSA zmierzy się w nim z Jastrzębskim Węglem, który w półfinale wyeliminował Halkbank Ankara.

ZAKSA dobrze rozpoczęła to spotkanie (1:3), ale gra szybko się wyrównała. W środkowej części seta kędzierzynianie odskoczyli na trzy oczka – po błędzie rywali było 11:14. Długo utrzymywali przewagę, świetnie prezentując się w przyjęciu. W końcówkę seta obie ekipy wkraczały przy wyniku 17:20. ZAKSA nie zdołała jednak utrzymać przewagi. Oleg Płotnicki posłał asa po taśmie, a po chwili gospodarze zatrzymali kędzierzynian blokiem (22:22). Seta rozstrzygnęły dwie ostatnie akcje. Najpierw Bartosz Bednorz skutecznie zaatakował z drugiej linii, a po chwili przyjezdni popisali się punktowym blokiem (23:25).





Zobacz także: Trzy szybkie sety! Demolka w pierwszym meczu play-off PlusLigi

Set numer dwa to dobre otwarcie gospodarzy (4:1, 10:6). ZAKSA przetrzymała napór gospodarzy i odpowiedziała serią siedmiu wygranych akcji przy zagrywkach Davida Smitha (10:13). Gospodarze zmniejszyli straty po asie Wilfredo Leona (14:15), ale kędzierzynianie utrzymali przewagę. W końcówce seta wręcz dominowali na parkiecie. Bednorz wywalczył piłkę setową, a chwilę później goście zatrzymali rywali blokiem (18:25). Po tej akcji nastąpił wybuch radości siatkarzy ZAKSY – polski finał Ligi Mistrzów stał się faktem!

Kolejne sety nie miały znaczenia dla losów półfinałowej rywalizacji. Trener Tuomas Sammelvuo, mając w perspektywie mecze play-off PlusLigi z Projektem Warszawa, dokonał wielu zmian w składzie. W trzeciej partii wyraźną przewagę mieli gospodarze (8:5, 16:10). W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Jesus Herrera (25:19).

W czwartej odsłonie, po obiecującym otwarciu ZAKSY, do głosu doszli gospodarze (16:12). Kędzierzynianie odrobili straty, gdy dwoma asami serwisowymi popisał się Adrian Staszewski (16:16). W końcówce asa dołożył jeszcze Bartłomiej Kluth (22:23). Gospodarze pierwsi mieli piłkę setową, ale atak Staszewskiego rozpoczął rywalizację na przewagi, którą po swojej myśli rozegrała ZAKSA. Autowy atak rywali zakończył to spotkanie (25:27).

Najwięcej punktów: Jesús Herrera Jaime (13), Kamil Semeniuk (12), Wilfredo Leon (10), Oleg Płotnicki (10) – Perugia; Bartosz Bednorz (13) – ZAKSA. MVP: Marcin Janusz.

Siatkarze Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci z rzędu awansowali do finału CEV Champions League. W 2021 roku w Weronie pokonali Itas Trentino 3:1, a w 2022 w Lublanie wygrali z tą włoską drużyną 3:0. Tym razem kędzierzynianie zagrają z Jastrzębskim Węglem, który po raz pierwszy awansował do wielkiego finału. Będzie to również pierwszy w historii finał Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich klubów.

Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (23:25, 18:25, 25:19, 25:27)

Perugia: Kamil Semeniuk, Flavio Gualberto, Kamil Rychlicki, Wilfredo Leon, Roberto Russo, Simone Giannelli – Massimo Colaci (libero) oraz Jesús Herrera Jaime, Alessandro Piccinelli (libero), Oleg Płotnicki, Stefano Mengozzi, Sebastián Solé, Gregor Ropret. Trener: Andrea Anastasi.

ZAKSA: Aleksander Śliwka, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Bartłomiej Kluth, Przemysław Stępień, Twan Wiltenburg, Adrian Staszewski, Korneliusz Banach (libero), Norbert Huber, Wojciech Żaliński. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Wyniki półfinałów LM siatkarzy 2023:

2023-03-29: Halkbank Ankara – Jastrzębski Węgiel 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 22:25)

2023-04-05: Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara 2:3 (25:17, 18:25, 22:25, 25:16, 12:15)

Awans – Jastrzębski Węgiel.



2023-03-29: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Sicoma Monini Perugia 3:1 (25:18, 24:26, 25:19, 25:22)

2023-04-06: Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (23:25, 18:25, 25:19, 25:27)

Awans – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

WYNIKI MECZÓW LIGI MISTRZÓW SIATKARZY 2022/2023

RM, Polsat Sport