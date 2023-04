Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zagrają w finale Ligi Mistrzów!

W rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali z Halkbankiem Ankara 2:3. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem polskiego klubu 3:1, który wywalczył awans do finału. W spotkaniu finałowym, które zostanie rozegrane 20 maja w Turynie, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Sicoma Monini Perugia.

Po nerwowym początku spotkania (3:5), jastrzębianie odrobili straty (5:5), a w środkowej części seta przejęli inicjatywę. Po serii wygranych akcji prowadzili 16:10, później 19:12 po asie Trevora Clevenot, a w końcówce pewnie zmierzali po wygraną. Dobrze prezentowali się w polu zagrywki, dominowali w bloku (5–0), byli skuteczniejsi w ataku. W ostatniej akcji seta goście popełnili błąd w polu serwisowym (25:17).

W drugiej odsłonie role się odwróciły. Szybko przewagę uzyskali goście (3:7), którzy w tej części seta zdecydowanie lepiej serwowali, co przełożyło się na problemy jastrzębian w przyjęciu. W środkowej części seta różnica była już znacząca. Gdy Thomas Jaeschke popisał się asem, było już 10:17, a w końcówce gospodarze nie byli w stanie wiele zdziałać. Jaeschke popisał się jeszcze jednym asem – w ostatniej akcji (18:25).

Set numer trzy rozpoczął się od falstartu siatkarzy z Jastrzębia-Zdroju (1:7). Gospodarze zabrali się jednak do pracy i szybko zmniejszyli różnicę (6:9), na odrobienie strat trzeba było jednak dłużej poczekać (18:18). Końcówka dostarczyła sporo emocji, nie zabrakło spięcia pod siatką. Remis był jeszcze przy stanie 21:21. Później dwie akcje wygrali goście (21:23), którzy utrzymali przewagę. Wynik na 22:25 ustalił skutecznym atakiem Jaeschke.

Przed czwartym setem stało się jasne – albo jastrzębianie wyrównają stan meczu, albo o wszystkim decydować będzie "złoty set". Gospodarze od początku chcieli narzucić rywalom swoje warunki i to się udało (4:1, 10:5). Rozkręcali się z akcji na akcję, co wprowadziło nerwowość w ekipie gości (12:6). Później asem powiększył przewagę Clevenot (14:6), a lider gości Nimir Abdel-Aziz zaczął popełniać błędy (17:9). Po ataku Fornala różnica wynosiła już dziesięć oczek (19:9), co oznaczało spokojną końcówkę. Clevenot posłał asa na wagę piłki meczowej, a seta skończył autowy atak gości (25:16).

Jastrzębski Węgiel zwyciężył w pierwszym meczu 3:1, wygrał dwa sety w drugim i wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończył tie-break, który nie miał już wpływu na losy rywalizacji. Trener Marcelo Mendez przemeblował skład, a jastrzębianie przegrali tego seta 12:15.

Najwięcej punktów: Stephen Boyer (18), Tomasz Fornal (18), Trevor Clevenot (12), Jurij Gladyr (12) – Jastrzębski Węgiel; Thomas Jaeschke (22), Nimir Abdel-Aziz (16) – Halkbank. MVP: Tomasz Fornal (14/22 = 64% skuteczności w ataku + 4 bloki); kluczowe dla losów meczu było jednak pojawienie się na boisku rezerwowego rozgrywającego Eemi Tervaporttiego.

Drużyna z Jastrzębia-Zdroju w finale Ligi Mistrzów wystąpi po raz pierwszy w historii. Do tej pory jej największym osiągnięciem jest brązowy medal wywalczony w 2014 podczas turnieju Final Four w Ankarze.

Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara 2:3 (25:17, 18:25, 22:25, 25:16, 12:15)

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Moustapha M'Baye, Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Eemi Tervaportti, Jan Hadrava, Rafał Szymura, Dawid Dryja, Maksymilian Granieczny (libero), Kamil Dębski, Jakub Macyra. Trener: Marcelo Mendez.

Halkbank: Micah Ma’a, Nicolas Bruno, Dogukan Ulu, Nimir Abdel-Aziz, Thomas Jaeschke, Mert Matic – Volkan Done (libero) oraz Deniz Ivgen (libero), Aslan Eksi, Yigit Gulmezoglu. Trener: Taner Atik.

Pierwszy mecz 3:1. Awans – Jastrzębski Węgiel.

Wyniki półfinałów LM siatkarzy 2023:

2023-03-29: Halkbank Ankara – Jastrzębski Węgiel 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 22:25)

2023-04-05: Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara 2:3 (25:17, 18:25, 22:25, 25:16, 12:15)

Awans – Jastrzębski Węgiel.



2023-03-29: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Sicoma Monini Perugia 3:1 (25:18, 24:26, 25:19, 25:22)

2023-04-06: Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (czwartek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport