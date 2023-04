Rywalizacja ćwierćfinałowa w parze Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wciąż trwa. W piątek lepsi okazali się siatkarze ze stolicy, którzy zwyciężając spotkanie 3:2 pozostali w grze o awans do półfinału PlusLigi. Kto wygra tym razem? Transmisja meczu Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Po raz kolejny kędzierzyńsko-warszawska para nie zawiodła i dostarczyła widzom wiele emocji. Już trzeci raz spotkanie obu ekip rozstrzygnął tie-break! Tym razem zakończył się on jednak z korzyścią dla drużyny Projektu Warszawa, która dzięki temu zwycięstwu pozostała w grze o awans do półfinału PlusLigi. W rywalizacji do trzech zwycięstw ZAKSA prowadzi 2—1.

Pierwsza partia była bardzo wyrównana, a o końcowym wyniku zadecydował świetnie spisujący się w polu serwisowym Bartosz Bednorz, dając prowadzenie drużynie z Opolszczyzny. W kolejnej odsłonie było podobnie, ale tym razem to warszawianie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Następne dwa sety nie były już tak wyrównane. W trzeciej partii kędzierzynianie zbudowali sobie sporą przewagę, którą dowieźli do końca. Natomiast w czwartej odsłonie zawodnicy ZAKSY nie byli w stanie przeciwstawić się świetnie grającej w każdym elemencie drużynie Projektu. Podobnie było w tie-breaku, gdzie od początku prowadzili gospodarze, nie dając już odebrać sobie zwycięstwa w tym meczu.



Czy w sobotę poznamy kolejnego półfinalistę PlusLigi? A może rywalizacja ponownie przeniesie się do Kędzierzyna-Koźla?

