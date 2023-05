Trener Legii najpierw powiedział, jakie zmiany nastąpiły w stołecznym klubie od czasu jego przyjścia.

- Ostatni sezon sportowo był daleki od dobrego. Wszystkie złe rzeczy miały swoje jakieś przyczyny. Tamten sezon mamy za sobą i zapomnieliśmy o nim. W tym chcemy lepiej wyglądać, grać i prezentować się jako zespół na boisku. Było wiele wzlotów i upadków, wiele rozmów o tym, jak z tego wyjść, co zmienić. Próbowaliśmy wielu systemów i ustawień zespołu. Od samego początku to był proces, swoisty test. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy w trakcie tego procesu - przełamania. Ponownie jesteśmy w tabeli na czołowych pozycjach. Teraz zagramy w finale Fortuna Pucharu Polski. Jak dotąd to dobry sezon dla Legii, ale jeszcze się nic nie wydarzyło, nic nie osiągnęliśmy - powiedział szkoleniowiec Łukaszowi Siudakowi.

Runjaić zdradził, co powie swoim podopiecznym podczas odprawy przed finałem Fortuna Pucharu Polski.

- Po pierwsze, aby cieszyli się grą. To wielkie wydarzenie, oczywiście mamy takich piłkarzy jak "Jędza", dla którego to już będzie kolejny finał Pucharu Polski w karierze. Dla mnie to będzie pierwszy taki finał i dlatego sądzę, że trzeba naładować się pozytywnymi emocjami, a nie negatywnymi. Trzeba pokazać pasję do gry, radość też będzie tu ważna. Swoista lekkość gry też się przyda, poza tym jeszcze to, co powtarzam - niech wygra lepszy, albo ten, który będzie miał więcej szczęścia. Chcę, aby pokazali dobry i poważny futbol. To, że gramy o zwycięstwo, to jasna sprawa, ale rywal gra o to samo. W tym ostatnim meczu ta energia jest ważna i trzeba wierzyć w to, co się robi. Grać w piłkę potrafimy, a ja jestem trenerem kroczącym po zwycięstwo - stwierdził.

Niemiec powiedział także kilka słów w sprawie rywalizacji z Markiem Papszunem.

- Byłoby to nudne, gdyby Raków w tym sezonie zgarnął wszystkie tytuły (śmiech). Dla piłki nożnej to nigdy nie jest dobre. W ubiegłym sezonie zdobył Puchar, Superpuchar. My teraz uczynimy wszystko, aby choć jeden tytuł był dla nas. A czy to będzie Superpuchar, czy tytuł mistrzowski czy Puchar to oni muszą się z nami liczyć. Wydaje mi się to fair, takie podejście - ocenił.

