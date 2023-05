Kilku piłkarzy francuskiego klubu odmówiło udziału w kampanii przeciwko homofobii

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii przypada 17 maja. Zgodnie z projektem zawodnicy na swoim koszulkach mają numery w kolorze tęczy. Nie wszyscy gracze z ekstraklasy francuskiej zaaprobowali ten pomysł czego przykładem jest Toulouse FC.

"Zawodnicy profesjonalnego składu wyrazili sprzeciw wobec kojarzenia ich wizerunku z kolorami tęczy reprezentującymi ruch LGBT. Klub piłkarski Toulouse, szanując indywidualne wybory swoich zawodników i po licznych rozmowach, zdecydował się zwolnić kilku zawodników z zaplanowanego na niedzielę spotkania na stadionie w Tuluzie" - poinformował klub w komunikacie prasowym, nie ujawniając nazwisk piłkarzy, których to dotyczy. Nie wymieniono też żadnych sankcji.

Według lokalnej gazety "La Depeche du Midi", Marokańczyk Zakaria Aboukhlal, urodzony we Francji reprezentant Mali, Moussa Diarra i Bośniak Said Hamulic (w styczniu przeszedł ze Stali Mielec - PAP) byli szczególnie zaniepokojeni tym planem. Rzeczywiście żaden z nich nie został wpisany do protokołu spotkania. Z tych samych powodów gry odmówił egipski napastnik Nantes, Mostafa Mohamed.

Władze Toulouse FC przy okazji przypomniały, że w kadrze zespołu są piłkarze osiemnastu narodowości z pięciu kontynentów. "Klub pragnie przypomnieć o swoim wieloletnim zaangażowaniu w walkę z homofobią i wszelkimi formami dyskryminacji. Od ponad dwóch dekad podejmujemy i wspieramy liczne projekty propagujące wartości szacunku i tolerancji" - głosi oświadczenie.

Organizatorzy meczu musieli się zmierzyć z dodatkowym problemem. Ze względu na "zagrożenie bezpieczeństwa" i możliwy atak terrorystyczny spotkanie opóźniono o półtorej godziny. Znaleziono podejrzany pakunek i na stadion w Tuluzie zamiast kibiców i piłkarzy najpierw musieli wkroczyć wyspecjalizowani saperzy.