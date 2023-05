Pierwszy set nie miał większej historii, zwłaszcza w wykonaniu drużyny przyjezdnych. Trentino praktycznie od samego początku wypracowało sobie dogodną przewagę, którą utrzymywało przez większość seta. Nadzieję na zwycięstwo dawał jeszcze remis 19:19, ale od tego momentu gospodarze byli bezwzględni. Prym na parkiecie wiedli młodzi Alessandro Michieletto i Daniele Lavia wspierani przez doświadczonego Mateja Kazijskiego, a pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:20.

ZOBACZ TAKŻE: Rozstrzygnęła się przyszłość Nowakowskiego



Drugi set to już znacznie bardziej wyrównana gra obu drużyn. Po stronie Lube do punktującego Aleksandara Nikołowa dołączył Mattia Bottolo oraz środkowi Barthelemy Chinenyeze oraz Simone Anzani. Tym co sprawiło największe problemy ekipie gości było jednak przyjęcie trudnych serwisów Kazijskiego i Wouta D'heera. Statystyka w tym elemencie była bezwzględna, a pięć asów serwisowych w tej partii okazało się kluczowe dla losów tego seta. Tym razem punktowa pogoń Trentino rozpoczęła się od stanu 17:17 i zakończyła dopiero przy wyniku 25:20.



Trentino konsekwentnie dążyło do zwycięstwa w tym spotkaniu. Tym razem zawodnicy z północy Italii od samego początku budowali swoją przewagę w tym secie. Nadzieję na powrót do gry dawał Lube jeszcze Gabriel Garcia i zmusił nawet Angelo Lorenzettiego do wzięcia czasu na żądanie, ale to było tylko chwilowe remedium. Każda kolejna piłka zbliżała Trentino do upragnionego tytułu, a ta ostatnia przypadła rozgrywającemu Riccardo Sbertolemu, który postanowił kiwnąć z drugiej piłki. Tym samym drużyna z Trydentu mogła świętować kolejny, piąty mistrzowski tytuł w historii.



Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)



Stan rywalizacji: 3-2

PI, Polsat Sport