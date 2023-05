Siatkarz ZAKSY mógł nie zagrać w finale Ligi Mistrzów! Wszystko przez absurdalne przepisy

Jak się okazało, przez pewien czas nie było wiadomo, czy w meczu finałowym zagra środkowy ZAKSY Dmytro Paszycki. Sytuację przedstawił w magazynie #7Strefa dyrektor Pionu Rozgrywek Krajowych i Międzynarodowych PZPS – Wojciech Czayka.

– Poprosiliśmy o przedłużenie certyfikatów międzynarodowych dla zawodników, którzy grają w PlusLidze, Tauron Lidze i Tauron 1. Lidze, a także zespołom, które grają w finale Ligi Mistrzów. Bez problemów udało się uzyskać zgody w sprawie Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY, z wyjątkiem jednego zawodnika – powiedział.

– Dmytro Paszycki – Ukrainiec, który gra na rosyjskim paszporcie – stał się zupełnie niesłychanym problemem. Poproszono nas o to, byśmy uzyskali zgodę... rosyjskiej federacji na to, żeby mu przedłużyć certyfikat. Tej zgody nie otrzymaliśmy, ale wytłumaczyliśmy władzom w Lozannie pewne komplikacje związane z sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie. Natychmiast to zmieniono, było to też poparte przez europejskie władze, które organizują finał – zaznaczył Wojciech Czayka.

– Przez trzy dni negocjowaliśmy to, by samodzielnie podjęli decyzję bez zgody rosyjskiej federacji. Podpisała mu ona międzynarodowy certyfikat do 14 maja, ale powiedziała, że mu go nie przedłuży. Wiadomo było, że on w reprezentacji Rosji nie zagra, bo ona i tak nie funkcjonuje. To jest tego typu stopień absurdu, z którym się zetknęliśmy w FIVB – dodał.

Dmytro Paszycki to 35-letni środkowy pochodzący z Ukrainy. W marcu 2022 roku, po agresji Rosji na Ukrainę, siatkarz rozwiązał kontrakt z Zenitem Petersburg. Dokończył sezon w Treflu Gdańsk, a w obecnych rozgrywkach reprezentuje barwy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Paszycki przedłużył kontrakt z klubem na kolejny sezon.

Cała dyskusja związana z zamieszaniem dotyczącym Dmytro Paszyckiego oraz komunikatem FIVB na temat skrócenia rozgrywek Tauron 1. Ligi w materiale wideo:

