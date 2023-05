Obie ekipy mierzyły się ze sobą w grupie B. W niej Kanadyjczycy uplasowali się na drugiej pozycji, tuż przed łotewską drużyną. Kanada w starciu ćwierćfinałowym ograła Finlandię 4:1, natomiast Łotwa zaskakująco pokonała faworytów ze Szwecji 3:1.

W bezpośrednim starciu w fazie grupowej Kanada zdeklasowała Łotwę 6:0. Podczas Mistrzostw Świata 2021 obie ekipy także mierzyły się w grupie B. Wówczas 2:0 wygrali Łotysze, jednak wtedy to Kanada zajęła ostatnie, czwarte, miejsce premiowane awansem do ćwierćfinałów, podczas gdy Łotwa musiała wrócić do domu. Czy tym razem zrewanżują się Kanadyjczykom?

Relacja na żywo z meczu Kanada - Łotwa na Polsatsport.pl. Początek o godz. 13:20.

MS, Polsat Sport