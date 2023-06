Italia pokonana! Efektowne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów

Ważną rolę w pierwszym secie odegrała zagrywka. Francesca Bosio asem serwisowym dała sygnał do ataku (6:8) i Włoszki zaczęły budować przewagę (14:11). Polskie siatkarki odrobiły straty, również poprawiając dyspozycję w polu serwisowym (15:15). Ekipa z Italii skuteczniej grała w ataku i odbudowała przewagę w końcówce. Seta skutecznym atakiem zamknęła Sylvia Nwakalor (21:25).

Zobacz także: Nieudane przywitanie z Japonią. Polscy siatkarze gorsi od gospodarzy w sparingu

Druga odsłona to zdecydowanie lepsza gra Polek, które od początku uzyskały inicjatywę i zbudowały zaliczkę (7:4, 10:5). Skuteczna gra w ofensywie pozwoliła utrzymać przewagę w środkowej części seta. Po efektownej kiwce Katarzyny Wenerskiej było 19:12. Później nastąpił chwilowy zastój i Włoszki ruszyły do odrabiania strat. Zmniejszyły różnicę do trzech oczek (21:17), a w kolejnej akcji Polki miały sporo szczęścia, bo dotknięcie siatki zatrzymało serię Italii. Biało-czerwone utrzymały przewagę, a przestrzelona zagrywka rywalek ustaliła wynik na 25:20.

Set numer trzy to imponujący początek Polek (3:0, 8:1 – po asie Martyny Czyrniańskiej). Kolejnego asa dołożyła Agnieszka Korneluk (11:2), a różnica punktowa dobiła wkrótce do dziesięciu oczek (13:3). W dalszej części tej partii biało-czerwone nie dały przeciwniczkom dojść do głosu i utrzymywały wyraźną przewagę. Koncertową partię polskich siatkarek zwieńczyła skutecznym atakiem ze środka Magdalena Jurczyk (25:14).

Siatkarki z Italii wróciły do gry na początku kolejnej partii (3:6). Polki szybko wyrównały stan seta (9:9), a później odskoczyły na kilka punktów (13:10, 16:11). Pewnie zmierzały po wygraną w całym meczu, a w końcówce kontrolowały sytuację. Punktowy blok dał reprezentacji Polski piłkę meczową, a po chwili Martyna Łukasik zaatakowała po bloku rywalek, kończąc to spotkanie (25:18).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (24), Martyna Łukasik (13), Agnieszka Korneluk (13) – Polska; Sylvia Nwakalor (17), Alice Degradi (11), Federica Squarcini (10) – Włochy.

Polska – Włochy 3:1 (21:25, 25:20, 25:14, 25:18)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Martyna Czyrniańska, Aleksandra Szczygłowska, Julia Nowicka, Monika Gałkowska. Trener: Stefano Lavarini.

Włochy: Alice Carlotta Degradi, Francesca Bosio, Anna Danesi, Sylvia Chinelo Nwakalor, Federica Squarcini, Oghosasere Loveth Omoruyi – Sara Panetoni (libero) oraz Ilaria Battistoni, Sofia D'Odorico, Adhuoljok John Majak Malual. Trener: Davide Mazzanti.

WYNIKI i TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2023

RM, Polsat Sport