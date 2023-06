Stal Rzeszów - Skra Częstochowa to mecz 34. kolejki Fortuna 1 Ligi. Gospodarze wiedzą, że zwycięstwo zapewni im udział w barażach. Transmisja meczu Stal Rzeszów - Skra Częstochowa od 17:20 w Polsacie Sport Premium 6 i na Polsat Box Go.

Rzeszowianie zajmują szóste miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi, czyli ostatnie, które zapewni grę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Stal ma tyle samo punktów co siódma Arka Gdynia oraz dwa więcej niż ósme Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jeśli wygra w sobotę, to powalczy o najwyższą klasę rozgrywkową. Jeśli nie zwycięży, to będzie musiała zerkać na wyniki innych spotkań.

Los sobotniego przeciwnika Stali jest przesądzony. Skra zajmuje 16. miejsce w tabeli i nie ma szans na poprawę. Oznacza to, że będzie to ostatni mecz częstochowian w Fortuna 1 Lidze. Pierwsze spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Stali 1:0. Gola strzelił Bartłomiej Poczobut.

jb, Polsat Sport