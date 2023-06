Goście wyszli na prowadzenie w 20. minucie gry. Jasir Asani zagrał do wychodzącego za linię obrony Nedima Bajramiego. Pomocnik Sassuolo miał mnóstwo miejsca do oddania strzału i ze stoickim spokojem pokonał Teitura Gestssona. Albańczycy mieli doskonałą okazję do podwyższenia prowadzenia w 32. minucie spotkania.

W polu karnym reprezentacji Wysp Owczych sfaulowany został Sokol Cikalleshi. Sędzia postanowił podyktować rzut karny. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany. Strzał 32-latka obronił jednak bramkarz gospodarzy i wynik się nie zmienił. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy Farerzy niespodziewanie doprowadzili do wyrównania.

Dośrodkowanie Joana Simuna Edmunssona wykorzystał Odmar Faero. Napastnik ekipy gospodarzy oddał mocny strzał głową i doprowadził do wyrównania tuż przed przerwą.

Podopieczni Sylvinho ponownie wyszli na prowadzenie w 51. minucie meczu. Fenomenalnym strzałem z dystansu popisał Kristjan Asllani. Gracz Interu uderzył idealnie w okienko.

Rezultat spotkania na 3:1 ustalił w doliczonym czasie gry piłkarz Legii Warszawa Ernest Muci. Albania wygrała i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli grupy E. Tym samym wyprzedziła Polskę, która spadła na czwarte miejsce po porażce w Kiszyniowie z Mołdawią.

Wyspy Owcze - Albania 1:3

Bramki: Odmar Faero 45+1 - Nedim Bajrami 20, Kristjan Asllani 51, Ernest Muci 90+2

mtu, Polsat Sport