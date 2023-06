Fernando Santos: Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem

- W życiu czegoś takiego nie widziałem i nie mam dla tego wytłumaczenia. Do przerwy graliśmy bardzo dobrze, mieliśmy 4, 5, może 6 okazji na strzelenie gola. W przerwie rozmawialiśmy o tym, żeby to utrzymać, jednak później wydarzyło się coś, czego nie rozumiemy. Wystarczy tylko przeprosić, ale zrozumieć jest bardzo trudno - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos po blamażu "Biało-Czerwonych" w meczu z Mołdawią (2:3).

Na początku wywiadu dziennikarz Polsatu Sport Szymon Rojek zapytał selekcjonera o to, czy przeżył w trakcie swojej kariery coś podobnego.

- Nie, w życiu czegoś takiego nie widziałem i nie mam dla tego wytłumaczenia. Do przerwy graliśmy bardzo dobrze, mieliśmy 4, 5, może 6 okazji na strzelenie gola. W przerwie rozmawialiśmy o tym, żeby to utrzymać, jednak później wydarzyło się coś, czego nie rozumiemy. Wystarczy tylko przeprosić, ale zrozumieć jest bardzo trudno - powiedział Santos.

Następnie nasz redakcyjny kolega chciał zapytać, czy tak obfity kubeł zimnej wody może podziałać na drużynę stymulująco i zmotywować ją do większego wysiłku w kolejnych spotkaniach. Nie zdążył, ponieważ selekcjoner zaczął kontynuować swój wywód.

- Pozwoliliśmy przeciwnikom grać, a wystarczyło robić to, o czym mówiliśmy w przedmeczowych wywiadach, czyli szanować piłkarzy z Mołdawii, tak samo, jak szanowaliśmy kilka dni temu Niemców. Traktować ich na poważnie aż do samego końca - dodał.

Następnie Rojek powtórzył planowane wcześniej pytanie.

- Oczywiście, że musimy wyciągnąć z tego wnioski. To się nie ma prawa powtórzyć, bo to też nie było tak, że to Mołdawianie grali po przerwie rewelacyjnie, tylko to my podaliśmy im ten mecz - podsumował szkoleniowiec.