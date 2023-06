- To jest ciężkie. Biorę to na siebie. Zaczęło się ode mnie - fatalna strata. "Podpaliliśmy" Mołdawię. Nabrali wiatru w żagle i przegraliśmy - powiedział po meczu Piotr Zieliński.

Pomocnik Napoli był zdruzgotany po wtorkowym spotkaniu. W pomeczowym wywiadzie z Polsatem Sport podkreślił, że powinni zamknąć ten mecz już po pierwszej połowie. W tle słychać było rozczarowanych polskich kibiców, którzy dawali upust swojej złości.

- To trzeba było skończyć ten mecz. Zasłużone to wszystko jest. Daliśmy plamę - mówił przybity.

Przypomnijmy, że Zieliński popełnił poważny błąd przy pierwszym golu dla Mołdawian. Po jego stracie gospodarze strzelili gola kontaktowego.

- To jest dramat. Nie można takich piłek tracić. Była szansa, żeby strzelić na 3:1, nie wykorzystaliśmy jej i przegrywamy - tłumaczył.

Na koniec dodał, iż wierzy w to, że drużyna do końca eliminacji wygra wszystkie mecze.

- Musimy wygrać wszystkie mecze. Mam nadzieję, że to się uda. Jestem zmiażdżony. To co było w drugiej połowie było fatalne - zakończył.

mtu, Polsat Sport