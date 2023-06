Hajto grzmi po klęsce z Mołdawią. "To największy blamaż w historii polskiej piłki"

Były reprezentant Polski skrytykował Piotra Zielińskiego. Pomocnik Napoli zawinił przy starcie pierwszego gola i nie pokazał się z najlepszej strony w przekroju całego spotkania.

- Strata Piotra Zielińskiego i jego postawa po starcie piłki była skandaliczna. Stracił piłkę i się zatrzymał i patrzył się co się dzieje. Zabrakło mi charakteru, zaangażowania, walki i determinacji - podkreślił.

Hajto miał również zarzuty do gry obronnej Biało-Czerwonych.

- Fatalna postawa w obronie Bednarka, Kiwiora. To spotkanie pokazało, że potrafimy się bronić przeciwko lepszym drużynom. Tym razem trzeba było pokazać więcej charakteru. To co wyprawiał Piotr Zieliński, to przekracza wszelkie granice. To było wręcz nieprawdopodobne. Wpuszczenie Zalewskiego i Frankowskiego było kompletnie na minus. Obaj zawiedli, praktycznie bez żadnej akcji - zaznaczył.

Ponadto ekspert Polsatu Sport odniósł się do postawy Fernando Santosa. Hajto nie rozumie zachowania trenera po meczu.

- Na koniec za wynik odpowiada trener. On mówi, że nie wie, co się stało. Może niech odda jedną pensję za miesiąc, skoro selekcjoner naszej reprezentacji nie wie, co się stało. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Szanuję go za osiągnięcia i za wiek, ale też oczekuję od niego jakiejś retoryki - stwierdził.

Poza tym podkreślił, że argument o zmęczeniu sezonem jest bezzasadny.

- Mołdawianie wygrali charakterem. Nie chcę słuchać, że ktoś jest zmęczony i bez formy. Oglądałem Chorwatów, którzy są po ciężkim sezonie. Jeden z Realu Madryt, jeden z Interu grał finał Ligi Mistrzów. I ten wymiotował na boisku z bólu i zmęczenia, bo walczył za swój naród. W historii polskiej piłki aż taki blamaż jeszcze się nie zdarzył - dodał.

mtu, Polsat Sport