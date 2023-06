Ekspert o zachowaniu Lewandowskiego: Jako kapitan powinien...

Reprezentacja Polski prowadziła z Mołdawią do przerwy 2:0 po golach Arkadiusza Milika oraz Roberta Lewandowskiego. Wydawało się, że nic nie jest w stanie przeszkodzić ekipie Fernando Santosa. Druga połowa to jednak zupełnie inna gra Polaków. Mołdawia strzeliła trzy gole - dwa autorstwa Iona Nicolaescu, a jeden - Vladislava Baboglo. Tym samym Biało-Czerwoni przegrali 2:3.



Po meczu przed kamerą Polsatu Sport pojawili się Piotr Zieliński, Jan Bednarek oraz Santos, którzy zgodnie tłumaczyli, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Zabrakło jednak Lewandowskiego.

- Muszę to powiedzieć, bo nie wytrzymam - zaczął Urban. - Po takim meczu, jako kibic, oczekuję, że wyjdzie kapitan, największa gwiazda i powie to, co powiedzieli Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Możesz powiedzieć za dużo w takiej sytuacji. Jako kapitan musisz wyjść, bo jesteś nim na dobre, ale przede wszystkim na złe - dodał ekspert Eleven Sports i Polsat Sport.



Biało-Czerwoni zajmują czwarte miejsce w tabeli, wyprzedzając tylko Wyspy Owcze.

jb, Polsat Sport