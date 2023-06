Gdy po pierwszej połowie podopieczni Fernando Santosa schodzili do szatni z prowadzeniem 2:0 po trafieniach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego, wielu kibicom naszej reprezentacji towarzyszył niedosyt, że taki wynik to najmniejszy wymiar kary dla Mołdawii.

Polacy bowiem w pierwszych trzech kwadransach zaprezentowali się bardzo dobrze i śmiało mogli podwyższyć rezultat. Nic nie wskazywało katastrofy, która nadeszła w drugiej połowie.

Wówczas już w jej pierwszych minutach miejscowi zdobyli bramkę kontaktową. Wydawało się, że to chwilowy zryw. Nic bardziej mylnego. Po kapitalnej okazji zmarnowanej przez Polaków, rywale uwierzyli w korzystny wynik. Chwilę później wyrównali, a w końcowych minutach zdobyli sensacyjnie zwycięską bramkę. Biało-czerwoni byli tłem drużyny, która przypominała tę z początku spotkania.

Na konferencji prasowej selekcjoner Mołdawii Serghei Clescenco zdradził dziennikarzom, co powiedział swoim zawodnikom w szatni, gdy jego zespół przegrywał 0:2.

- Nie liczyliśmy na taki wynik. Po pierwszej połowie byliśmy blisko porażki, ale w drugiej Polacy się poddali, a my graliśmy coraz lepiej. Strzeliliśmy pierwszego gola, drugiego i wtedy poczułem, że nie przegramy. W przerwie przeprowadziliśmy krótką rozmowę. Spytałem piłkarzy, co mamy do stracenia poza własnym honorem? Nic. Dlatego powiedziałem, żebyśmy grali wyżej i naciskali na rywala na jego połowie. Po kilku akcjach uwierzyliśmy w siebie. W drugiej połowie byliśmy niesamowicie zmotywowani i to zapewniło nam sukces - przyznał.

Sytuacja reprezentacji Polski w grupie eliminacyjnej jest bardzo zła. Nasi piłkarze po trzech meczach posiadają tylko trzy "oczka" i wyprzedzają jedynie Wyspy Owcze, z którymi zmierzą się w najbliższym meczu - 7 września. Biało-czerwoni do prowadzących Czech tracą już cztery punkty, a do wicelidera Albanii - trzy. Awans na Euro wywalczą dwie najlepsze ekipy.