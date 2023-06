Kuriozalne sceny. Organizator meczu zapomniał o... liniach na boisku

Do kuriozalnej sytuacji doszło przed meczem ligi brazylijskiej. Gdy piłkarze wyszli na rozgrzewkę, okazało się, że na boisku brakuje... linii.

Spotkanie Centro Sportivo Alagoano - Aparecidense w III lidze brazylijskiej miało odbyć się we wtorek (20 czerwca), ale organizator zapomniał odpowiednio przygotować plac gry. Dopiero piłkarze wyszli na przedmeczową rozgrzewkę, okazało się, że na boisku nie ma ani koła środkowego, ani linii bocznych, ani nawet linii pola karnego.

Organizator próbował błyskawicznie naprawić swój błąd, co doprowadziło do kolejnych kompromitacji, ponieważ osoba odpowiedzialna za malowanie linii... raz po raz musiała przeganiać rozgrzewających się zawodników, by wykonać swoją pracę.

Spotkanie opóźniło się z tego powodu o dwie godziny, a gdy wydawało się, że Centro Sportivo Alagoano i Aparecidense będą wreszcie mogli rozpocząć rywalizację, nad stadionem przeszedł deszcz, który zmył namalowane dopiero co linie.

Sędziowie podjęli ostatecznie decyzję o przełożeniu meczu na następny dzień. Spotkanie odbyło się w środę (21 czerwca) i zakończyło podziałem punktów (1:1).

RI, Polsat Sport