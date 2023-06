Polski siatkarz wrócił do dawnej drużyny po... 13 latach! "To klub bardzo bliski mojemu sercu"

Piotr Hain to kolejny siatkarz, który zdecydował się na występy w Exact Systems Norwidzie Częstochowa. Dla 32-letniego zawodnika występującego na pozycji środkowego będzie to czternasty sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej – Pluslidze.

Piotr Hain urodził się 26 lutego 1991 roku w Tarnowskich Górach. W latach 2007–10, jako junior występował w częstochowskim klubie, gdzie stawiał pierwsze siatkarskie kroki. Od 2010 roku nieprzerwanie gra w Pluslidze. Swoją karierę sportową budował grając w Indykpolu AZS Olsztyn (2010–15), Jastrzębskim Węglu (2015–16, 2018–20), Cuprum Lubin (2016–18), Asseco Resovii (2020–21), a ostatnio w GKS Katowice (2021–23). Dla 32-letniego zawodnika występującego na pozycji środkowego, gra w Norwidzie będzie czternastym sezonem w najwyższej klasie rozgrywkowej.

– Norwid to klub bardzo bliski mojemu sercu, czuje się jego wychowankiem, wiele mu zawdzięczam i darzę go wielkim sentymentem. Całe juniorskie czasy spędziłem pod Jasną Górą i świetnie wspominam ten czas. Cieszę się, że jako chłopak z okolic, wychowany na sukcesach "częstochowskiej siatkówki", teraz będę miał okazję sam reprezentować barwy drużyny spod Jasnej Góry. Norwid to klub, który z roku na rok rozwija się, robi progres czego najlepszym dowodem jest awans do Plusligi. Cieszę się, że mogę być jego częścią – skomentował transfer do Norwida Piotr Hain.



Kadra Exact Systems Norwid Częstochowa na sezon 2023/24 (stan na 23 czerwca):

rozgrywający: Tomasz Kowalski, Byron Keturakis

przyjmujący: Damian Kogut, Krzysztof Gibek, Oskar Espeland

atakujący: Rafał Sobański, Mateusz Borkowski

środkowi: Bartosz Schmidt, Bartłomiej Janus, Piotr Hain

libero: Sho Takahashi.

