Znowu tie-break! Trudny mecz polskich siatkarek z drużyną Vitala Heynena

Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Niemkami 3:2 w meczu Ligi Narodów rozegranym w koreańskim Suwon. Było to dziesiąte spotkanie podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w VNL 2023. Bilans osiem zwycięstw i dwie porażki daje awans do turnieju finałowego. W fazie zasadniczej Polki zagrają jeszcze z Bułgarią oraz Koreą Południową.

Polki rozpoczęły to spotkanie od falstartu. Pierwszy punkt zdobyły po ataku Olivii Różański dopiero przy stanie 0:7. Przerwanie fatalnej serii nie oznaczało jednak przebudzenia polskich siatkarek, bo w dalszej części seta prezentowały się słabo, choćby na przyjęciu, ułatwiając zadanie rywalkom. Po dwóch asach serwisowych Leny Stigrot różnica wzrosła do dziesięciu oczek (2:12). Niemki kontrolowały sytuację i pewnie zmierzały po zwycięstwo, które przypieczętowała skutecznym atakiem Stigrot (15:25).

Na początku drugiej odsłony Polki wreszcie złapały właściwy rytm i błyskawicznie uzyskały wyraźną przewagę (4:0, 7:1). Po udanym otwarciu, polskie siatkarki utrzymywały przewagę. Skutecznie prezentowały się w ataku, punktowały blokiem i popełniały mniej błędów od rywalek. W końcowych fragmentach seta spokojnie zmierzały po wygraną. W ostatniej akcji Magdalena Jurczyk zaatakowała ze środka po bloku rywalek (25:19).

Set numer trzy to udane otwarcie Niemek (2:5) i dobra odpowiedź Polek z pola serwisowego – asami popisały się Magdalena Stysiak (5:5) i Martyna Czyrniańska (8:6). W środkowej części tej partii obie ekipy toczyły wyrównaną walkę. Gdy Agnieszka Korneluk skończyła długą wymianę, reprezentacja Polski odskoczyła na trzy oczka (19:16). To był ważny moment seta, bo Polki nie oddały już przewagi. Stysiak i Jurczyk dołożyły kolejne punkty, a wynik na 25:19 ustaliła punktową zagrywką Czyrniańska.

Kolejna partia to słabszy początek reprezentacji Polski (4:8). Siatkarki trenera Vitala Heynena rozkręcały się z akcji na akcję, a Polki długo nie były w stanie nawiązać walki i w środkowej części seta przegrywały już wyraźnie (9:15, 14:19). Zerwały się jednak do walki i zmniejszyły straty do dwóch oczek (18:20). Niemki odpowiedziały serią wygranych akcji, a trzy ważne piłki w decydujących momentach skończyła Lina Alsmeier (19:25).

Drugi mecz reprezentacji Polski na turnieju w Suwon przyniósł więc drugi tie-break. Polki zaczęły go tak, jak wcześniejszy mecz z Amerykankami – wypracowały sobie przewagę 6:3; szybko ją jednak roztrwoniły i przeciwniczki odrobiły straty (7:7). Obie ekipy grały nerwowo i nie ustrzegły się prostych błędów. Końcówka to gra punkt za punkt. Martyna Łukasik skutecznym atakiem wywalczyła piłkę meczową (14:13), ale chwilę później punkt wywalczyła Stigrot, rozpoczynając grę na przewagi. Wojnę nerwów wygrały Polki, a w decydującej akcji Agnieszka Korneluk skutecznie zaatakowała z przechodzącej piłki (17:15).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (22), Agnieszka Korneluk (15), Olivia Różański (12), Magdalena Jurczyk (11), Martyna Czyrniańska (10) – Polska; Lina Alsmeier (22), Hanna Orthmann (19), Lena Stigrot (16), Camilla Weitzel (16) – Niemcy.

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w pierwszym spotkaniu trzeciego tygodnia VNL 2023 przegrały 2:3 ze Stanami Zjednoczonymi. W kolejnych rywalkami Polek będą reprezentacje Bułgarii oraz Korei Południowej. Polki z bilansem meczów 8–2 i 23 zdobytymi punktami zapewniły sobie udział w turnieju finałowym. Zostanie on rozegrany w dniach 12–16 lipca w amerykańskim Arlington.

Polska – Niemcy 3:2 (15:25, 25:19, 25:19, 19:25, 17:15)



Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Martyna Czyrniańska, Joanna Pacak, Monika Gałkowska, Aleksandra Szczygłowska, Julia Nowicka. Trener: Stefano Lavarini.

Niemcy: Pia Kästner, Lina Alsmeier, Lena Stigrot, Hanna Orthmann, Camilla Weitzel, Monique Strubbe – Anna Pogany (libero) oraz Antonia Stautz, Emilia Weske. Trener: Vital Heynen.

RM, Polsat Sport