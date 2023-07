PGE Skra ogłosiła hitowy transfer! Utytułowany siatkarz zagra w Bełchatowie

Dawid Konarski będzie reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów w sezonie 2023/24. Doświadczony atakujący to złoty medalista mistrzostw świata z 2014 i 2018 roku.

Dawid Konarski pierwsze kroki na siatkarskich parkietach stawiał jako kadet w Chemiku Bydgoszcz. W najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutował w 2008 roku w barwach Delecty Bydgoszcz prowadzonej przez trenera Waldemara Wspaniałego. Barwy bydgoskiej drużyny reprezentował przez pięć sezonów, a następnie podpisał kontrakt z Asseco Resovią . To właśnie w barwach drużyny ze stolicy Podkarpacia Konarski sięgnął po pierwsze triumfy na krajowym podwórku – Superpuchar Polski, mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.

Zobacz także: Niespodziewane kłopoty polskich siatkarzy! To nie był taki łatwy mecz

Po dwóch sezonach w Rzeszowie Konarski związał się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, gdzie spędził kolejne dwa sezony, w czasie których wzbogacił swoją kolekcję osiągnięć o dwa mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski. Kolejny sezon atakujący spędził w tureckim Ziraat Bankası Ankara, zdobywając srebrny medal Pucharu CEV.

Po powrocie do PlusLigi dołączył do drużyny Jastrzębskiego Węgla, w której barwach zdobył brązowy medal mistrzostw Polski, a po dwóch sezonach podpisał kontrakt z Cerrad Enea Czarnymi Radom. W sezonie 2021/22 atakujący dołączył do Aluronu CMC Warty Zawiercie z tym klubem sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski 2022. W ciągu 14 sezonów w PlusLidze rozegrał 379 spotkań, zdobywając przy tym 64 statuetki MVP oraz 5064 punkty.

Dawid Konarski jest wielokrotnym reprezentantem Polski. Zadebiutował 11 maja 2012 roku w wygranym 3:0 towarzyskim meczu z Australią. Atakujący jest dwukrotnym mistrzem świata (2014, 2018), brązowym medalistą Pucharu Świata 2015 i mistrzostw Europy 2019. Konarski pięciokrotnie wraz z reprezentacją stawał na podium podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, zdobywając przy tym trzy złote, srebrny i brązowy medal.





Złoty medalista mistrzostw świata z 2014 i 2018 r. zagra w PGE Skrze. Dawid Konarski będzie reprezentował #TeamSkra w nadchodzącym sezonie 🐝



Dawid, witamy w ulu! 🤝

Więcej ➡️ https://t.co/8fVaYwaBkl pic.twitter.com/npiqRiZmtJ — PGE Skra Bełchatów (@_SkraBelchatow_) July 7, 2023

– Bardzo się cieszę, że od przyszłego sezonu będę reprezentował barwy tak utytułowanego klubu, jakim jest PGE Skra Bełchatów. Wieżę, że wspólnie napiszemy nowy rozdział i pokażemy, że ostatni sezon był jedynie wypadkiem przy pracy, a każdy kolejny mecz przywróci blask zwycięstw do Bełchatowa. Już nie mogę doczekać się pierwszego starcia w nowych barwach. Do zobaczenia na hali – powiedział Konarski.

Transfery PlusLiga:



Nowi siatkarze w klubach PlusLigi. Transfery przed sezonem 2023/24 Zobacz galerię

RM, Polsat Sport, skra.pl