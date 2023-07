Bułgarzy znów za mocni. Fatalny drugi set i koniec marzeń Polaków o medalach!

Reprezentacja Polski przegrała drugi mecz w drugiej rundzie fazy grupowej mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Tym razem Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Bułgarii, z którą przegrali już drugi raz w tym turnieju - tym razem 0:3. To oznacza, że nasi siatkarze stracili już praktycznie szanse na awans do strefy medalowej.