- Mam nadzieję, że Bieniek i Kurek wrócą 5 sierpnia. Chcę, żeby wszyscy byli wtedy do dyspozycji. Zdaję sobie sprawę, nad czym trzeba pracować, kiedy wrócimy do treningów. One muszą mieć odpowiednią jakość - powiedział po finale Ligi Narodów siatkarzy Nikola Grbić.

Warto wspomnieć, że selekcjoner reprezentacji był bardzo stonowany podczas celebrowania sukcesu. Serb wie, że przed nim kolejne wyzwania.

- Nie staram się wpadać w euforię, kiedy świętujemy - mówił.

Grbić docenił postawę całego zespołu. Wyróżnił rolę zmienników i pochwalił poszczególnych zawodników za dobrą realizację założeń taktycznych.

- Jestem zadowolony i mam nadzieję kontynuować tę drogę, którą podążamy. Jestem zadowolony z postawy drużyny. Mogę wiele zaplanować, ale to oni są na boisku i muszą to zrealizować zmiany. To był klucz do zwycięstwa - dodał.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport