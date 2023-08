Gikiewicz w Polsce reprezentował barwy m.in. Polonii Bytom, ŁKS Łódź czy Śląska Wrocław. Ze stolicy Dolnego Śląska przeniósł się do Omonii Nikozja, w której rozpoczął swoją niespełna dziesięcioletnią przygodę z zagranicznym futbolem.

ZOBACZ TAKŻE: Wydały fortunę, teraz czas na efekty. Kluby ligi saudyjskiej rozpoczynają rozgrywki

W jej trakcie napastnik podpisywał kontrakty z wieloma egzotycznymi drużynami. W swoim piłkarskim CV ma występy na Cyprze, w Kazachstanie, Bułgarii, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rumunii, Bahrajnie, Indiach, a także - popularnej ostatnio - Arabii Saudyjskiej.

35-latek występował trzykrotnie w saudyjskich drużynach. W 2015 roku dołączył do Al-Wehdy. Rozegrał dla tej drużyny 7 spotkań w Saudi Pro League.

Po trzech latach spędzonych w Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gikiewicz wrócił do Arabii Saudyjskiej w lipcu 2018 roku. Wówczas trafił do Al-Batin. Zaledwie pół roku później dołączył do innego saudyjskiego klubu - Hajer FC.

Gikiewicz był gościem programu na kanale YouTube "Meczyki.pl", w którym został zapytany o największy bonus, jaki otrzymał od swojego ówczesnego pracodawcy.

- 50 tysięcy dolarów - odpowiedział bez zastanowienia piłkarz.

Biorąc pod uwagę aktualne kursy, w przeliczeniu na polską walutę, kwota ta odpowiada ponad 200 tysiącom złotych.

MS, Polsat Sport