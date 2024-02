W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudziło masowe wykupowanie gwiazd europejskiego futbolu do Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy postanowili urozmaicić rodzime rozgrywki wielkimi nazwiskami, a wszystko to dzięki nieobowiązującemu tam Financial Fair Play, które ogranicza nadmierne poruszanie się na rynku transferowym.

Choć w lidze saudyjskiej mogliśmy obserwować już Grzegorza Krychowiaka, czy Andersona Taliscę, tak ROSHN Saudi League zdecydowanie odżyła po dołączeniu do Al-Nassr Cristiano Ronaldo w styczniu 2023 roku. Ruch ten wywołał prawdziwą piłkarską lawinę transferową. Do Arabii zaczęły dołączać kolejne gwiazdy światowego formatu, dzięki czemu liga znacząco zyskała na popularności. Kto znalazł się w gronie największych piłkarzy ligi saudyjskiej?

Największe gwiazdy ROSHN Saudi League! Kto gra w Arabii Saudyjskiej?