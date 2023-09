PZPN znów musi szukać nowego selekcjonera! We wtorek 13 września oficjalnie ogłoszono rozstanie z Fernando Santosem, który pracował z polską reprezentacją mniej niż rok. Decyzję związku podjętą po przegranym meczu z Albanią skomentował Cezary Kowalski.

ZOBACZ TAKŻE: Fernando Santos. Kim jest były selekcjoner reprezentacji Polski?



- Zawsze byłem zwolennikiem polskich trenerów, którzy dobrze się komunikują i znają język. Wiadomo, że czasem potrzebny był obcokrajowiec, bo opinia publiczna tego wymagała. Wydawało nam się, że ktoś z dobrym CV wyciągnie z naszej drużyny, to czego nie wyciągnąłby Polak - zawsze miałem co do tego wątpliwości. Przekonaliśmy się po raz kolejny, że druga próba z Portugalczykiem to nie jest to. Gdyby była trzecia, to możnaby się załamać. PZPN wydał mnóstwo pieniędzy, bo to trener z ogromnymi zarobkami, świetnym CV i nie dał rady nic zrobić, a wręcz uwstecznił tę drużynę - skomentował decyzję o zwolnieniu selekcjonera Cezary Kowalski.



Ekspert i komentator Polsatu Sport ma również wiele zastrzeżeń do stylu pracy Portugalczyka, który bardzo rzadko bywał w Polsce.



- To było zarządzanie, a nie kreowanie i to takie zarządzanie marne. Po pierwszych spotkaniach wydawało mi się, że uczy się tej drużyny, że za chwilę przekona się co do konkretnych zawodników, ale niestety przed ostatnim spotkaniem Santosa, przyszła konstatacja, że nie był przygotowany do tego, aby prowadzić tę drużynę. Bywał tutaj sporadycznie, nie potrafił dotrzeć do zawodników, z tego co słyszałem, w ogóle z nimi nie rozmawiał. Może miał taki styl prowadzenia drużyny, ale absolutnie to nie zagrało w polskich realiach - powiedział Kowalski.



Cała rozmowa z Cezarym Kowalskim w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport