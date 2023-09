II Europejski Kongres Sportu i Turystyki: Serce sportu zabije w Zakopanem

We wtorek startuje II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Do Zakopanego przyjadą najważniejsze osobistości ze świata sportu i nie tylko! To tam przez trzy dni w kuluarach będą zapadać najważniejsze decyzje. To tam przede wszystkim będzie bardzo szerokie pole do dyskusji o rozwoju niemal każdej dziedziny sportu. Państwo także będziecie mogli przysłuchiwać się tym debatom.