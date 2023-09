Gwiazda opuści PKO BP Ekstraklasę? "Z pewnością będą kolejne oferty"

Siedem bramek w piętnastu rozegranych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach to jak na razie dorobek Muciego w bieżącej kampanii. Jak na zawodnika, który nie jest przecież rasową "dziewiątką", to naprawdę zadowalający dorobek. Do tego uwagę zwraca fakt, jak efektowna i przyjemna dla oka jest gra Albańczyka w ostatnim czasie.

W miniony czwartek wicemistrzowie Polski pokonali u siebie 3:2 grającą na co dzień w Premier League ekipę Aston Villi, a Muci popisał się dubletem. Jego występ z trybun stadionu przy ulicy Łazienkowskiej oglądał selekcjoner albańskiej reprezentacji Sylvinho. Wydaje się, że ponowne powołanie 22-latka do drużyny narodowej to kwestia czasu. Kolejny dobry występ zawodnika Legii mógł także przyciągnąć uwagę klubów z mocniejszych zagranicznych lig...

"Legia mogła otrzymać za Muciego konkretne oferty i z pewnością będą kolejne. Wydaje się, że polski klub sprzeda piłkarza, gdy ten będzie gotowy na kolejny krok w swojej karierze. Z takimi umiejętnościami będzie mógł znaleźć się w dużo mocniejszych zespołach" - informuje Albańska "Gazeta Si".

Obecnie Muciego wycenia się na około 2,5 miliona euro. Już latem mówiło się o ofercie za zawodnika, która miała wpłynąć ze strony hiszpańskiej Celty Vigo. Wydaje się, że jeżeli Albańczyk dalej będzie rozwijać się w takim tempie, polska liga może okazać się tylko jednym z przystanków na drodze jego kariery.