Reprezentacja Polski siatkarzy zagra z Meksykiem w meczu turnieju kwalifikacyjnego na Igrzyska Olimpijskie 2024. Zdecydowanym faworytem są Biało-Czerwoni, którzy notują rekordową serię 20. zwycięstw z rzędu, z kolei rywal nie zdobył jeszcze ani jednego punktu w tabeli. Transmisja TV i stream online meczu Polska - Meksyk od godz. 9:50 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na kolejne siatkarskie emocje z udziałem reprezentacji Polski! Już w środowy poranek o godz. 10:00 czasu polskiego Biało-Czerwoni spotkają się kolejnym rywalem w turnieju kwalifikacji olimpijskich. Tym razem jednej z czołowych kadr świata czoła spróbują stawić Meksykanie.

Faworyt tego starcia jest jasny i będzie nim reprezentacja Polski, choć trudy sezonu kadrowego dają się we znaki, co skrzętnie próbują wykorzystać rywale walczący o kwalifikację olimpijską. W dwóch pierwszych meczach turnieju w Xi'an podopieczni Nikoli Grbicia pokonali 3:2 Belgów i 3:0 Bułgarów. Równie trudne jak pierwszy mecz było starcie z Kanadą, o którego losach rozstrzygnął tie-break wygrany 17:15.



Selekcjoner Nikola Grbić wprowadza dużo rotacji w składzie, więc trudno prorokować pierwszy skład powołany do gry z Meksykiem. Pewna miejsca w "szóstce" jest zazwyczaj para występująca po przekątnej - Marcin Janusz i Łukasz Kaczmarek. Rozgrywający od dłuższego czasu jest zaufanym filarem zespołu Grbicia, z kolei Kaczmarek awansował na pierwszą pozycję w kadrze pod nieobecność Bartosza Kurka. Pytanie tylko czy mecz z Meksykiem, który jest "outsiderem" grupy C, nie będzie okazją do przetestowania zmienników i chwilą wytchnienia dla podstawowych "żołnierzy" serbskiego selekcjonera? Przekonamy się już w środowy poranek.



Polscy siatkarze prowadzą w tabeli grupy C. Poza środowym spotkanie z Meksykiem zmierzą się jeszcze z Argentyną (piątek, 6 października), Holandią (sobota, 7 października) oraz Chinami (niedziela, 8 października). Rywalizacja ośmiu drużyn toczy się systemem "każdy z każdym", a awans wywalczą dwie najlepsze drużyny.



Transmisja TV i stream online meczu Polska - Meksyk od godz. 9:50 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godz. 9:00.

PI, Polsat Sport